Uno è la gamba

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno è la gamba' è 'Arto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTO

Perché la soluzione è Arto? L'arto è una parte del corpo umano che si estende dalla vita alle estremità, svolgendo funzioni fondamentali come il movimento, la presa e il supporto. La parola arto si collega direttamente alla definizione di uno come gamba, poiché rappresenta una delle componenti principali di questa categoria anatomica. Gli arti comprendono anche le braccia, entrambe essenziali per le attività quotidiane e il contatto con l'ambiente. La loro presenza è fondamentale per mantenere l'equilibrio e la mobilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno è la gamba". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Uno è la gamba nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Arto

La soluzione associata alla definizione "Uno è la gamba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno è la gamba" conferma che la soluzione 'Arto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Arto

A Ancona R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno è la gamba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Arto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È attaccato al troncoÈ mobile nel corpoUn appendice corporeaUn elogio per uno più che in gambaLe vocali in gambaLo è la gamba dopo la cerettaCambiano la gamba in zampaLa parte più stretta della gamba