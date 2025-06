Una vicina pettegola nei cruciverba: la soluzione è Comare

COMARE

Curiosità e Significato di Comare

Vuoi sapere di più su Comare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Comare.

Perché la soluzione è Comare? Comare è un termine affettuoso usato in Italia per indicare una vicina o amica molto vicina, spesso coinvolta nelle chiacchiere di quartiere. Deriva dal latino comparare, che significava comparire insieme. È un modo colloquiale e affettuoso per chiamare una donna con cui si ha un rapporto di confidenza e complicità, spesso legato a tradizioni e rapporti di vicinato.

Come si scrive la soluzione Comare

C Como

O Otranto

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

