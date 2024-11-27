Lo sono i canederli del Trentino nei cruciverba: la soluzione è Gnocchi

Luca Bianchi | 27 nov 2024 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i canederli del Trentino' è 'Gnocchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GNOCCHI

Curiosità e Significato di Gnocchi

Vuoi sapere di più su Gnocchi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Gnocchi.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Lo sono i canederli del Trentino - Gnocchi

Come si scrive la soluzione Gnocchi

Hai trovato la definizione "Lo sono i canederli del Trentino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 7 lettere della soluzione Gnocchi:
G Genova
N Napoli
O Otranto
C Como
C Como
H Hotel
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.