Killer nostrano
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Killer nostrano' è 'Sicario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SICARIO
Perchè la soluzione è Sicario? Un killer nostrano è qualcuno che commette omicidi nel proprio territorio, spesso legato a dinamiche locali. La figura del sicario agisce con freddezza e determinazione. La loro presenza crea un senso di paura e tensione tra le comunità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Killer nostrano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sicario
Per risolvere la definizione "Killer nostrano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sicario'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Killer nostrano
- Risposta: SICARIO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Sicario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Killer nostrano". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il killer nostrano Lo champagne nostrano Lo sono i killer Fine di killer Un cane da guardia nostrano di color grigio o piombo
Altre definizioni collegate
Con killer: Assunto come killer
Con nostrano: Tutt altro che nostrano