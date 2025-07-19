Killer nostrano

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Killer nostrano' è 'Sicario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SICARIO

Perchè la soluzione è Sicario? Un killer nostrano è qualcuno che commette omicidi nel proprio territorio, spesso legato a dinamiche locali. La figura del sicario agisce con freddezza e determinazione. La loro presenza crea un senso di paura e tensione tra le comunità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Sicario'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Killer nostrano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sicario

Per risolvere la definizione "Killer nostrano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sicario'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Killer nostrano
  • Risposta: SICARIO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
I Imola
C Como
A Ancona
R Roma
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Sicario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Killer nostrano". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il killer nostrano Lo champagne nostrano Lo sono i killer Fine di killer Un cane da guardia nostrano di color grigio o piombo 

Altre definizioni collegate

Con killer: Assunto come killer 

Con nostrano: Tutt altro che nostrano 