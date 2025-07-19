Killer nostrano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Killer nostrano' è 'Sicario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SICARIO

Perchè la soluzione è Sicario? Un killer nostrano è qualcuno che commette omicidi nel proprio territorio, spesso legato a dinamiche locali. La figura del sicario agisce con freddezza e determinazione. La loro presenza crea un senso di paura e tensione tra le comunità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Killer nostrano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sicario

Per risolvere la definizione "Killer nostrano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sicario'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Killer nostrano

Killer nostrano Risposta: SICARIO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona I Imola C Como A Ancona R Roma I Imola O Otranto

La soluzione 'Sicario' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Killer nostrano". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.