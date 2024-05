La Soluzione ♚ Il nome scelto da due papi del secolo scorso La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIOVANNI PAOLO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il nome scelto da due papi del secolo scorso. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il nome scelto da due papi del secolo scorso: Di sapone, dal xv secolo venne nota anche come la città dei papi, in quanto patria dei papi sisto iv e giulio ii della rovere, grandi benefattori della... Papa Giovanni Paolo II (in latino Ioannes Paulus PP. II; in polacco Jan Pawel II; nato , AFI: ['karl 'juzef vj'twa]; Wadowice, 18 maggio 1920 – Città del Vaticano, 2 aprile 2005) è stato il 264º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 6º sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Fu eletto papa il 16 ottobre 1978. In seguito alla causa di beatificazione, il 1º maggio 2011 è stato beatificato dal suo successore papa Benedetto XVI; viene festeggiato nel giorno del suo insediamento, il 22 ottobre. Nella storia della Chiesa, non accadeva da circa un millennio che un papa proclamasse beato il proprio immediato predecessore. Il ...

Altre Definizioni con giovanni paolo; nome; scelto; papi; secolo; scorso;