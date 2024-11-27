Lente delle malattie professionali

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lente delle malattie professionali' è 'Inail'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INAIL

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Perché la soluzione è Inail? L'INAIL, istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge un ruolo fondamentale nel monitorare e prevenire le patologie causate dall'ambiente lavorativo. La lente delle malattie professionali si riferisce alla sua attenzione particolare nel riconoscere e gestire le patologie che insorgono a causa di esposizioni prolungate a rischi specifici nel contesto lavorativo. Attraverso le sue attività, l'INAIL contribuisce alla tutela della salute dei lavoratori e alla riduzione delle malattie legate al lavoro.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lente delle malattie professionali". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lente delle malattie professionali nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Inail

La soluzione associata alla definizione "Lente delle malattie professionali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lente delle malattie professionali" conferma che la soluzione 'Inail' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Inail

I Imola N Napoli A Ancona I Imola L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lente delle malattie professionali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Inail' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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