SOLUZIONE: PALOS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La lasciò Colombo facendo rotta verso ovest" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La lasciò Colombo facendo rotta verso ovest". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Palos? Palos è un piccolo porto situato sulla costa meridionale della Spagna, che ha rivestito un ruolo importante nelle esplorazioni oceaniche del XV secolo. È noto perché Cristoforo Colombo partì da qui nel suo viaggio verso ovest alla scoperta di nuove terre. Questo luogo rappresenta un punto di partenza storico per avventure che cambiarono il corso della storia mondiale. La sua importanza si lega alle rotte marittime e alle scoperte che hanno aperto nuove vie verso l'ignoto.

In presenza della definizione "La lasciò Colombo facendo rotta verso ovest", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La lasciò Colombo facendo rotta verso ovest" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Palos:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La lasciò Colombo facendo rotta verso ovest" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

