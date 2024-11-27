Grossa scimmia equatoriale

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grossa scimmia equatoriale' è 'Orango'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORANGO

Perché la soluzione è Orango? L'orangio è una grande scimmia che vive nelle foreste equatoriali dell'Asia sudorientale. Caratterizzato da un pelo rosso-bruno e da una corporatura robusta, è noto per la sua intelligenza e capacità di utilizzare strumenti. Questa specie passa la maggior parte del tempo sugli alberi, nutrendosi principalmente di frutti, foglie e insetti. La sua presenza è fondamentale per l'ecosistema, contribuendo alla dispersione dei semi. L'orangio rappresenta uno degli esemplari più iconici della fauna primata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grossa scimmia equatoriale". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Grossa scimmia equatoriale nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Orango

Questa pagina è dedicata alla definizione "Grossa scimmia equatoriale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grossa scimmia equatoriale" conferma che la soluzione 'Orango' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Orango

O Otranto R Roma A Ancona N Napoli G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grossa scimmia equatoriale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orango' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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