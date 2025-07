Una scimmia con braccia molto lunghe nei cruciverba: la soluzione è Orango

Home / Soluzioni Cruciverba / Una scimmia con braccia molto lunghe

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una scimmia con braccia molto lunghe' è 'Orango'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORANGO

Curiosità e Significato di Orango

Non fermarti alla soluzione! Conosci Orango più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Orango.

Perché la soluzione è Orango? L'orango è un primate della famiglia degli scimmioni, noto per le sue braccia particolarmente lunghe che gli permettono di muoversi agilmente tra gli alberi. Originario delle foreste asiatiche, questo animale si distingue per il suo pelo rossiccio e il volto espressivo. È una specie in pericolo, simbolo di biodiversità e di habitat naturali da proteggere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una scimmia dalle braccia molto lungheScimmie dalle braccia molto lungheLe candele molto lunghe e sottili di una voltaAste molto lunghe e sottiliLe vacanze più lunghe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Orango

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una scimmia con braccia molto lunghe", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O U S C N T R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NASCITURO" NASCITURO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.