Una grossa scimmia nei cruciverba: la soluzione è Gorilla

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una grossa scimmia' è 'Gorilla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GORILLA

La soluzione Gorilla di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Gorilla per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Gorilla? Una gorilla è un grande primate appartenente alla famiglia degli hominidi, noto per la sua forza e il suo aspetto imponente. Vivono nelle foreste africane e sono tra i più grandi mammiferi terrestri. La parola richiama l’immagine di una creatura maestosa e potente, simbolo di forza e rispetto nella natura. Insomma, la gorilla rappresenta uno degli esemplari più affascinanti del regno animale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una guardia del corpoUn grosso scimmioneScimmia guardia del corpoGrossa scimmia dal muso caninoGrossa scimmia equatorialeGrossa scimmia

G Genova

O Otranto

R Roma

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

