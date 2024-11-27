Cortili scoperti delle case romane con logge

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cortili scoperti delle case romane con logge' è 'Cavedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVEDI

Perché la soluzione è Cavedi? Le cavedi sono spazi aperti situati tra le case romane, caratterizzati da cortili scoperti che fungono da cortili interni. Questi ambienti, spesso circondati da logge o porticati, consentivano di creare un collegamento tra le diverse abitazioni e offrivano un luogo di convivialità e di privacy. La loro struttura era progettata per favorire la ventilazione e l'illuminazione naturale, mantenendo allo stesso tempo un certo isolamento tra gli ambienti. La presenza dei cavedi riflette l'importanza del cortile interno nella vita quotidiana delle case romane.

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Cortili scoperti delle case romane con logge nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cavedi

Se la definizione "Cortili scoperti delle case romane con logge" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cavedi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Cortili scoperti delle case romane con logge

Cortili scoperti delle case romane con logge Risposta: CAVEDI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: C_____

C_____ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

C Como A Ancona V Venezia E Empoli D Domodossola I Imola

La soluzione 'Cavedi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cortili scoperti delle case romane con logge". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.