Cortili scoperti delle case romane con logge
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SOLUZIONE: CAVEDI
Perché la soluzione è Cavedi? Le cavedi sono spazi aperti situati tra le case romane, caratterizzati da cortili scoperti che fungono da cortili interni. Questi ambienti, spesso circondati da logge o porticati, consentivano di creare un collegamento tra le diverse abitazioni e offrivano un luogo di convivialità e di privacy. La loro struttura era progettata per favorire la ventilazione e l'illuminazione naturale, mantenendo allo stesso tempo un certo isolamento tra gli ambienti. La presenza dei cavedi riflette l'importanza del cortile interno nella vita quotidiana delle case romane.
Cortili scoperti delle case romane con logge nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cavedi
Se la definizione "Cortili scoperti delle case romane con logge" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cavedi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cortili scoperti delle case romane con logge
- Risposta: CAVEDI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Cavedi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cortili scoperti delle case romane con logge". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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