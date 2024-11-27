Consiglio Nazionale delle Ricerche nei cruciverba: la soluzione è Cnr

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Consiglio Nazionale delle Ricerche' è 'Cnr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CNR

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 3 lettere Cnr, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sigla del Consiglio nazionale delle ricercheAnagrafica Nazionale delle RicercheConsiglio Nazionale dell Economia e del LavoroIl Consiglio per la Sicurezza Nazionale degli USATifa per la Nazionale verdeoro

Soluzione Consiglio Nazionale delle Ricerche - Cnr

Hai trovato la definizione "Consiglio Nazionale delle Ricerche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 3 lettere della soluzione Cnr:
C Como
N Napoli
R Roma

