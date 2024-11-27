Consiglio Nazionale delle Ricerche nei cruciverba: la soluzione è Cnr
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Consiglio Nazionale delle Ricerche' è 'Cnr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CNR
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 3 lettere Cnr, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sigla del Consiglio nazionale delle ricercheAnagrafica Nazionale delle RicercheConsiglio Nazionale dell Economia e del LavoroIl Consiglio per la Sicurezza Nazionale degli USATifa per la Nazionale verdeoro
Hai trovato la definizione "Consiglio Nazionale delle Ricerche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 3 lettere della soluzione Cnr:
