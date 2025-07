Un comune anatide nei cruciverba: la soluzione è Anatra

Home / Soluzioni Cruciverba / Un comune anatide

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un comune anatide' è 'Anatra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANATRA

Curiosità e Significato di Anatra

La parola Anatra è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anatra.

Perché la soluzione è Anatra? Un comune anatide si riferisce a un uccello acquatico noto come anatra. Le anatre sono diffuse in ambienti acquatici di tutto il mondo, riconoscibili per il loro becco piatto e il corpo compatto. Sono animali sociali e spesso protagoniste di storie e leggende popolari. Conosciute anche per la loro capacità di nuotare e volare, rappresentano un simbolo di agilità e adattabilità nel regno animale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comune lombardo: BalsamoComune della Lombardia in provincia di SondrioLa scienza del vivere in comuneComune elettrodomesticoL orchestra del Comune

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Anatra

Stai cercando la risposta alla definizione "Un comune anatide"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O O L T S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALOTTO" SALOTTO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.