Secondo un detto è la merenda meno adatta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo un detto è la merenda meno adatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAVOLO

Significato/Curiosita : Secondo un detto e la merenda meno adatta

Inutilmente, svolgendo un lavoro che non può dare nessun frutto. cavoli a merenda come i cavoli sono un cibo non adatto per fare merenda, così entrarci come... Ceroso del cavolo brevicoryne brassicae, la mosca del cavolo (delia radicum) e due lepidotteri, la cavolaia (pieris brassicae) e la nottua del cavolo (mamestra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

