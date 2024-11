La città natale di Socrate: Soluzione Cruciverba - Atene

Soluzione alla definizione del cruciverba

ATENE

Curiosità e significato della parola Atene

Spelling fonetico della soluzione

A Alfa

T Tango

E Echo

N November

E Echo

Definizioni correlate con la soluzione - Atene

Fu a capo della Lega di Delo La città di Temistocle La capitale europea dominata dal Partenone La città natale di Platone La città con più Greci La capitale ellenica Fu rivale di Sparta Ospitò le prime Olimpiadi moderne Si domina dall Acropoli È stata la culla di un antica civiltà

