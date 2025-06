I prescelti dai votanti nei cruciverba: la soluzione è Eletti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I prescelti dai votanti' è 'Eletti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELETTI

Curiosità e Significato di "Eletti"

Approfondisci la parola di 6 lettere Eletti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Eletti? La parola eletti si riferisce a coloro che sono stati scelti tramite un processo di voto, come nel caso di rappresentanti politici o membri di un'organizzazione. Questi individui hanno il compito di prendere decisioni per conto della comunità che li ha scelti, e la loro elezione è spesso vista come un segno di fiducia da parte dei cittadini. In sostanza, gli eletti sono coloro che portano le speranze e le aspettative di chi li ha votati, rendendo il loro ruolo cruciale nella vita democratica

Come si scrive la soluzione Eletti

Se ti sei imbattuto nella definizione "I prescelti dai votanti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

