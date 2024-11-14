La lettera fra le letture della Messa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La lettera fra le letture della Messa' è 'Epistola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EPISTOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La lettera fra le letture della Messa" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La lettera fra le letture della Messa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Epistola? L'epistola rappresenta una delle letture della Messa, inserita nel ciclo liturgico per arricchire la celebrazione con testi scritti, spesso provenienti dalle lettere degli apostoli o altri scritti sacerdotali. Essa ha il compito di comunicare insegnamenti, incoraggiare i fedeli e approfondire il messaggio evangelico, contribuendo alla comprensione della fede. La sua presenza durante la liturgia sottolinea l'importanza delle parole scritte come mezzo di comunicazione spirituale e di trasmissione della dottrina.

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La lettera fra le letture della Messa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Epistola

La definizione "La lettera fra le letture della Messa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La lettera fra le letture della Messa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Epistola:

E Empoli P Padova I Imola S Savona T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La lettera fra le letture della Messa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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