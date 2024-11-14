Distribuisce denari lungo la strada

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Distribuisce denari lungo la strada' è 'Bancomat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BANCOMAT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Distribuisce denari lungo la strada" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distribuisce denari lungo la strada". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Bancomat? Il bancomat consente di prelevare denaro in modo rapido e sicuro presso gli sportelli automatici, facilitando la distribuzione di contanti lungo il percorso quotidiano. Attraverso questa macchina, gli utenti possono gestire le proprie finanze senza recarsi in banca, rendendo più comoda la gestione del denaro in qualsiasi momento.

Per risolvere la definizione "Distribuisce denari lungo la strada", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distribuisce denari lungo la strada" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Bancomat:

B Bologna A Ancona N Napoli C Como O Otranto M Milano A Ancona T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distribuisce denari lungo la strada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

