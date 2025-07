Combatte gli invasori nei cruciverba: la soluzione è Partigiano

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Combatte gli invasori' è 'Partigiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARTIGIANO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Partigiano? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Partigiano.

Perché la soluzione è Partigiano? Partigiano indica chi si oppone agli invasori o occupanti, combattendo per la libertà e l'indipendenza del proprio paese. Spesso associato alla Resistenza italiana durante la Seconda guerra mondiale, il termine rappresenta il coraggio di chi lotta senza armi o con mezzi diversi per difendere i valori fondamentali della propria nazione. Un esempio di spirito di sacrificio e amore per la patria.

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

G Genova

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

