La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La zona da cui si scoccano i tiri liberi del basket' è 'Lunetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LUNETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La zona da cui si scoccano i tiri liberi del basket" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La zona da cui si scoccano i tiri liberi del basket". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Lunetta? Nel basket, la parte del campo da cui si effettuano i tiri liberi è chiamata in modo particolare, rappresentando un'area delimitata che permette ai giocatori di tentare il canestro senza ostacoli. Questa zona assume un ruolo importante nel gioco, poiché i tiri liberi possono decidere l'esito di una partita. La sua caratteristica principale è rappresentata da una linea curva che la definisce chiaramente, dando il nome a questa parte del campo.

La soluzione associata alla definizione "La zona da cui si scoccano i tiri liberi del basket" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La zona da cui si scoccano i tiri liberi del basket" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lunetta:

L Livorno U Udine N Napoli E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La zona da cui si scoccano i tiri liberi del basket" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

