Il segmento del campo da basket per il tiro libero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il segmento del campo da basket per il tiro libero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LUNETTA

Significato/Curiosita : Il segmento del campo da basket per il tiro libero

E 200 dorso), greg louganis (trampolino e piattaforma), michael jordan (basket) e mary lou retton (ginnastica). tra i vincitori di bandiera diversa, daley... lunetta ha la forma di un semicerchio, ma può essere anche a sesto acuto, ribassata, ellittica, ecc. per similitudine di forma si definisce lunetta anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il segmento del campo da basket per il tiro libero : segmento; campo; basket; tiro; libero; segmento componente; segmento all interno di una circonferenza; segmento in breve; segmento che parte da un vertice del triangolo; Dilatazione di un segmento di un vaso sanguigno; Come un campo coltivabile; Riducono estremamente il campo visivo del cavallo; campo basso; Ai margini del campo ; Si tira sul campo ; Una squadra bolognese di basket bianco e nera; Quella tiratrice è un ruolo del basket ; Un ruolo del basket ; Lista di giocatori di basket ; Nel basket si devono fare per avanzare; II ritiro di un ordine; Una fase di tiro cinio; I terrapieni dietro alle sagome nei poligoni di tiro ; Un inevitabile tiro della sorte; Cura che può fare uso anche di tiro tricina; Liberò Valencia dai mori; Un velivolo per il volo libero ; libero esercizio di bracciate; Il documento di libero accesso; libero uso dei suoni tipico della musica moderna;

Cerca altre Definizioni