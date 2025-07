Semicerchio che sovrasta una porta rinascimentale nei cruciverba: la soluzione è Lunetta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Semicerchio che sovrasta una porta rinascimentale' è 'Lunetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUNETTA

Curiosità e Significato di Lunetta

La soluzione Lunetta di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lunetta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lunetta? La lunetta è una sezione architettonica a forma di semicerchio o rettangolo che sovrasta un'apertura, come una porta o una finestra. Spesso decorata con affreschi, sculture o dettagli ornamentali, arricchisce l’aspetto estetico degli edifici rinascimentali. Questa figura architettonica contribuisce a creare un senso di equilibrio e armonia tra le parti strutturali, rendendo gli spazi più eleganti e raffinati.

Come si scrive la soluzione Lunetta

Non riesci a risolvere la definizione "Semicerchio che sovrasta una porta rinascimentale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

U Udine

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

