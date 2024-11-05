Storico ammiraglio di Alessandro Magno

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Storico ammiraglio di Alessandro Magno" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Storico ammiraglio di Alessandro Magno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Nearco? Nearco è stato un importante comandante navale durante il regno di Alessandro Magno. La sua abilità strategica e il suo coraggio in battaglia lo hanno reso una figura di rilievo nelle campagne militari dell'antica Macedonia. Grazie alle sue capacità di leadership, ha contribuito alla vittoria di numerose battaglie decisive, rafforzando la supremazia della flotta macedone nel Mediterraneo. La sua esperienza e dedizione sono state fondamentali per le imprese di Alessandro, lasciando un segno duraturo nella storia militare.

Per risolvere la definizione "Storico ammiraglio di Alessandro Magno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Storico ammiraglio di Alessandro Magno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Storico ammiraglio di Alessandro Magno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

