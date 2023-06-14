Famosa guardia del corpo di Alessandro Magno in Asia

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Famosa guardia del corpo di Alessandro Magno in Asia' è 'Lisimaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISIMACO

Perché la soluzione è Lisimaco? Lisimaco è conosciuto come uno dei più celebri guardie del corpo di Alessandro Magno durante le sue campagne in Asia. La sua fama deriva dalla fedeltà e dalla capacità di proteggere il sovrano in numerose situazioni di pericolo. La sua presenza garantiva sicurezza e stabilità, dimostrando il valore di un soldato di alto livello in un contesto di guerra e conquista. La sua figura rimane simbolo di lealtà e coraggio tra gli eserciti dell'epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Famosa guardia del corpo di Alessandro Magno in Asia". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Famosa guardia del corpo di Alessandro Magno in Asia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lisimaco

Quando la definizione "Famosa guardia del corpo di Alessandro Magno in Asia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Famosa guardia del corpo di Alessandro Magno in Asia" conferma che la soluzione 'Lisimaco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Lisimaco

L Livorno I Imola S Savona I Imola M Milano A Ancona C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Famosa guardia del corpo di Alessandro Magno in Asia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lisimaco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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