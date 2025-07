Piante che danno more nei cruciverba: la soluzione è Rovi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Piante che danno more' è 'Rovi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROVI

Curiosità e Significato di Rovi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rovi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rovi.

Perché la soluzione è Rovi? Le rovi sono piante spinose che producono more nere o viola, come le more selvatiche. Sono spesso considerate infestanti, ma rappresentano anche un rifugio per uccelli e insetti utili all’ambiente. La loro presenza indica terreni incolti o disturbati, e sono un esempio di come la natura trovi sempre il modo di rigenerarsi. Insomma, le rovi sono un simbolo di resilienza e biodiversità.

Come si scrive la soluzione Rovi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Piante che danno more", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

V Venezia

I Imola

