Danno vita a nuove piante

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Danno vita a nuove piante' è 'Talee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TALEE

Perché la soluzione è Talee? Le talee sono frammenti di piante che, una volta radicati, danno origine a nuove piante. Questa tecnica di propagazione vegetale permette di clonare le piante madri mantenendo le loro caratteristiche genetiche. Le talee possono provenire da rami, foglie o radici, a seconda della specie. È un metodo molto utilizzato in agricoltura e giardinaggio per moltiplicare rapidamente varietà desiderate. La capacità delle talee di sviluppare radici è fondamentale per la creazione di nuove piante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Danno vita a nuove piante". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Danno vita a nuove piante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Talee

La soluzione associata alla definizione "Danno vita a nuove piante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Danno vita a nuove piante" conferma che la soluzione 'Talee' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Talee

T Torino A Ancona L Livorno E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Danno vita a nuove piante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Talee' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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