La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Notevoli per qualità o per valore' è 'Pregevoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Notevoli per qualità o per valore', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 9 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: PREGEVOLI

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Notevoli per qualità o per valore [Soluzione Cruciverba 9 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Altre possibili definizioni per Pregevoli sono raccolte qui: Pregevoli.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Notevoli per qualità o per valore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba. È possibile che la definizione "Notevoli per qualità o per valore" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori. Le 9 lettere della soluzione Pregevoli:

P Padova

R Roma

E Empoli

G Genova

E Empoli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

I Imola

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "Notevoli per qualità o per valore" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo. Che si tratti di una griglia su carta o di un gioco digitale, poter contare su una risposta affidabile rappresenta un supporto utile per completare lo schema in modo rapido e accurato. Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.