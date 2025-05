Molti li indossano sopra la calzamaglia nei cruciverba: la soluzione è Scaldamuscoli

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Molti li indossano sopra la calzamaglia' è 'Scaldamuscoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALDAMUSCOLI

Curiosità e Significato di "Scaldamuscoli"

Hai risolto il cruciverba con Scaldamuscoli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Scaldamuscoli.

I scaldamuscoli sono accessori di abbigliamento, solitamente in tessuti morbidi e elasticizzati, indossati sulle gambe, sopra la calzamaglia. Sono utilizzati soprattutto da ballerini e sportivi per mantenere i muscoli caldi e prevenire infortuni durante l'attività fisica. Oltre alla funzionalità, possono anche essere un elemento di stile nel costume sportivo o da danza.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Li consultano molti poetiLi indossano chimici e chirurghiLi acquistano molti risparmiatori

Come si scrive la soluzione: Scaldamuscoli

Se ti sei imbattuto nella definizione "Molti li indossano sopra la calzamaglia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

M Milano

U Udine

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Y D B A W R O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BROADWAY" BROADWAY

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.