Li indossano chimici e chirurghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li indossano chimici e chirurghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMICI

Significato/Curiosita : Li indossano chimici e chirurghi

Provare emozioni ed empatia. indossano sempre un completo e un cappello nero. il loro comportamento e abbigliamento li rende "anonimi" quando si trovano... Iniziano con o contengono il titolo. camice – indumento professionale utilizzato in ambito sanitario o in laboratorio camice – veste liturgica altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Li indossano chimici e chirurghi : indossano; chimici; chirurghi; indossano il camisaccio; Lo indossano molte donne per andare in spiaggia; indossano lo scafandro; Si indossano sul podio; Le indossano gli uomini che vestono formale; Intaccati da agenti chimici ; Fertilizzare terreni con concimi chimici azotati; Prefisso di molti sali chimici ; I composti chimici con una formula uguale ma una diversa struttura molecolare; Recipiente conico dei chimici ; Raggio per chirurghi ; e Damiano i patroni dei chirurghi ; chirurghi che operano patologie polmonari; Li indossano infermieri e chirurghi ; chirurghi esperti in frantumazione dei calcoli;

