Li acquistano molti risparmiatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li acquistano molti risparmiatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOT

Significato/Curiosita : Li acquistano molti risparmiatori

Includono i consumatori (che acquistano beni e servizi per uso personale), e le imprese, che strumentalmente acquistano lavoro, capitale e materie prime... Contengono il titolo. bot – codice nazionale del cio del botswana bot – codice vettore icao di air botswana buono ordinario del tesoro bot – comune della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Vi si acquistano coppette e coni; L acquistano i rottamatori; Vi si acquistano bottoni e toppe; Vi si acquistano quotidiani riviste e fumetti; S acquistano surgelati e già sgusciati; Alimenta molti accendini; Produce molti usa e getta; Indicibile molti tudine; Edificio con molti ssimi piani; Manda in giro molti Tedeschi; Una forma di investimento per i risparmiatori ; La temono i risparmiatori ; Buoni per i risparmiatori ; Nel portafoglio dei risparmiatori ; Crollo finanziario che travolge i risparmiatori ;

