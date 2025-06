Il manto delle pecore nei cruciverba: la soluzione è Vello

Home / Soluzioni Cruciverba / Il manto delle pecore

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il manto delle pecore' è 'Vello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VELLO

La parola Vello è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vello.

Perché la soluzione è Vello? Il termine velo indica un sottile strato o copertura, come il manto delle pecore, che protegge e riveste. È anche usato figurativamente per descrivere qualcosa che nasconde o copre. In senso più ampio, rappresenta un velo di mistero o delicatezza. La parola richiama dunque un sottile rivestimento, simbolo di protezione e morbidezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pelame degli animali da pellicciaGiasone conquistò quello d oroLa pelle del montoneAlleggerisce le pecoreRicovero per le pecoreIl verso delle pecore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Il manto delle pecore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

R U I R A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RURALI" RURALI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.