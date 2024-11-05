Gli animaletti che rovinano le foglie delle viti

SOLUZIONE: ACARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli animaletti che rovinano le foglie delle viti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli animaletti che rovinano le foglie delle viti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Acari? Gli acari sono piccoli insetti che si nutrono delle foglie delle viti, causando danni significativi alle piante. Questi parassiti si insediano sulla superficie delle foglie, spesso formando colonie che si nutrono della linfa, indebolendo la pianta e compromettendo la qualità del raccolto. La loro presenza si riconosce facilmente attraverso una leggera opacità o deformazioni delle foglie, e la loro proliferazione può portare a un calo della produzione. La lotta contro gli acari è fondamentale per tutelare la salute delle viti.

Per risolvere la definizione "Gli animaletti che rovinano le foglie delle viti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli animaletti che rovinano le foglie delle viti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Acari:

A Ancona C Como A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli animaletti che rovinano le foglie delle viti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

