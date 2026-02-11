Nemici per la pelle

Home / Soluzioni Cruciverba / Nemici per la pelle

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nemici per la pelle' è 'Acari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACARI

Perché la soluzione è Acari? Gli acari sono minuscoli aracnidi che vivono sulla pelle, spesso senza essere notati. Possono causare fastidi, irritazioni o reazioni allergiche, rappresentando un problema per chi soffre di sensibilità cutanea. La loro presenza si associa a problemi di pelle e può aggravare condizioni come l'eczema. Per questo motivo, vengono considerati un fastidio per la pelle, poiché contribuiscono a disturbare la salute e il benessere epidermico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nemici per la pelle" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nemici per la pelle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Nemici per la pelle nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Acari

In presenza della definizione "Nemici per la pelle", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nemici per la pelle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Acari:

A Ancona C Como A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nemici per la pelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una pistola caricaParassiti... della viteGli animali come le zeccheNon fa star più nella pelleSpiccano sulla pelle chiaraUna borraccia di pelleLo sono i peggiori nemiciI nemici di Ali Babà