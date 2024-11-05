Un fastidioso mal di testa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un fastidioso mal di testa' è 'Emicrania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMICRANIA

Perché la soluzione è Emicrania? L'emicrania è un disturbo caratterizzato da un dolore intenso e pulsante che spesso si localizza su un lato della testa. Questo mal di testa può essere accompagnato da sensibilità alla luce e al suono, nausea e talvolta vomito. La sua origine è legata a cambiamenti nei nervi e nei vasi sanguigni cerebrali, che provocano una sensazione di pressione e disagio. L'emicrania si manifesta con attacchi ricorrenti, influenzando significativamente la qualità di vita di chi ne soffre.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un fastidioso mal di testa". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un fastidioso mal di testa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Emicrania

Quando la definizione "Un fastidioso mal di testa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un fastidioso mal di testa" conferma che la soluzione 'Emicrania' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Emicrania

E Empoli M Milano I Imola C Como R Roma A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un fastidioso mal di testa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Emicrania' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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