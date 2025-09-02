Cefalea primaria che può essere con o senza aura
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cefalea primaria che può essere con o senza aura' è 'Emicrania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: EMICRANIA
Perchè la soluzione è Emicrania? L'emicrania è un tipo di mal di testa che può presentarsi con o senza segnali prima, chiamati aura. Spesso provoca dolore intenso e può durare diverse ore, influenzando le attività quotidiane. È una condizione comune che colpisce molte persone in modo diverso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Cefalea primaria che può essere con o senza aura nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Emicrania
La definizione "Cefalea primaria che può essere con o senza aura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Emicrania'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Cefalea primaria che può essere con o senza aura
- Risposta: EMICRANIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: E________
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Emicrania' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cefalea primaria che può essere con o senza aura". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Viaggio che può essere senza ritorno Può essere con il filtro o senza Può essere senza valore Può essere senza quartiere Può avere nipoti senza essere nonno
Altre definizioni collegate
Con cefalea: Cefalea circoscritta a una parte del capo
Con primaria: Un istituto con la scuola primaria e secondaria
Con essere: È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate