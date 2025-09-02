Cefalea primaria che può essere con o senza aura

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cefalea primaria che può essere con o senza aura' è 'Emicrania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMICRANIA

Perchè la soluzione è Emicrania? L'emicrania è un tipo di mal di testa che può presentarsi con o senza segnali prima, chiamati aura. Spesso provoca dolore intenso e può durare diverse ore, influenzando le attività quotidiane. È una condizione comune che colpisce molte persone in modo diverso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cefalea primaria che può essere con o senza aura nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Emicrania

La definizione "Cefalea primaria che può essere con o senza aura" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Emicrania'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Cefalea primaria che può essere con o senza aura
  • Risposta: EMICRANIA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: E________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

E Empoli
M Milano
I Imola
C Como
R Roma
A Ancona
N Napoli
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Emicrania' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cefalea primaria che può essere con o senza aura". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con cefalea: Cefalea circoscritta a una parte del capo 

Con primaria: Un istituto con la scuola primaria e secondaria 

Con essere: È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate 