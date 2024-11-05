Si affolla alla fine della Messa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si affolla alla fine della Messa' è 'Sagrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAGRATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si affolla alla fine della Messa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si affolla alla fine della Messa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sagrato? Il sagrato è l’area che si trova di fronte alla chiesa, solitamente affollata di fedeli che si radunano dopo aver partecipato alla Messa. È il luogo di incontro e dialogo, spesso animato da preghiere e scambi di saluti, dove le persone si fermano prima di lasciare il luogo sacro. Questo spazio rappresenta un momento di comunione e raccoglimento, conclusione di una cerimonia religiosa.

Se la definizione "Si affolla alla fine della Messa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si affolla alla fine della Messa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sagrato:

S Savona A Ancona G Genova R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si affolla alla fine della Messa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

