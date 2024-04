La Soluzione ♚ Si affolla alle 17 La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si affolla alle 17. SALA DA TÈ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si affolla alle 17: Sulla broome street si affollò di giornalisti e poliziotti, e venne riempito di fiori, biglietti e omaggi all'attore; nel frattempo si avviarono le indagini... Una sala da tè, o, specie in riferimento a quelle orientali, casa da tè, (francese: salon de thé) è un esercizio pubblico la cui principale attività è quella di servire tale bevanda. L'aspetto e le funzioni delle sale da tè variano largamente nei vari paesi e culture, e laddove il tè costituisce una bevanda particolarmente diffusa si ha spesso una moltitudine di tipologie diverse di tale locale. Altre Definizioni con sala da tè; affolla; Affolla il ridotto del teatro; Affolla le città; Affolla il cortile della caserma;

