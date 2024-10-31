Una figura con nove lati

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una figura con nove lati' è 'Ennagono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENNAGONO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una figura con nove lati" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una figura con nove lati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Ennagono? Un ennaagono è una forma geometrica caratterizzata da nove angoli e lati uguali o diversi, a seconda della sua specifica configurazione. Questa figura si distingue per la sua simmetria e per la capacità di essere inscritta in vari poligoni regolari o irregolari. La sua presenza è evidente in molte applicazioni artistiche e architettoniche, dove la simmetria e la ripetizione assumono un ruolo estetico importante. La complessità di questa figura stimola l'interesse di matematici e creativi.

Se la definizione "Una figura con nove lati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una figura con nove lati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ennagono:

E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona G Genova O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una figura con nove lati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

