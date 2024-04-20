Figura geometrica con cinque lati

SOLUZIONE: PENTAGONO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Figura geometrica con cinque lati" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Figura geometrica con cinque lati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Pentagono? Una figura con cinque lati e angoli distinti è chiamata pentagono. Questo poligono può essere regolare o irregolare, ma sempre presenta cinque spigoli e cinque vertici. È molto utilizzato in architettura e design per le sue forme armoniose. La sua forma semplice ma complessa lo rende interessante sia in matematica che nelle applicazioni pratiche.

Se la definizione "Figura geometrica con cinque lati" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Figura geometrica con cinque lati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pentagono:

P Padova E Empoli N Napoli T Torino A Ancona G Genova O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Figura geometrica con cinque lati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

