Più bagnati che asciutti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Più bagnati che asciutti' è 'Umidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UMIDI

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Perché la soluzione è Umidi? La parola UMIDI si riferisce a qualcosa che contiene una quantità significativa di umidità, risultando più bagnato che asciutto. Questa condizione si riscontra spesso in ambienti umidi o in oggetti che hanno assorbito acqua o altra sostanza liquida. La sensazione di umidità può essere percepita sulla pelle o attraverso la superficie di materiali come tessuti, legno o terra. Essere umidi implica dunque un livello di umidità superiore rispetto a ciò che si considera asciutto, influenzando le caratteristiche e l'uso di molte cose.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Più bagnati che asciutti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Più bagnati che asciutti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Umidi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Più bagnati che asciutti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Più bagnati che asciutti" conferma che la soluzione 'Umidi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Umidi

U Udine M Milano I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Più bagnati che asciutti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Umidi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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