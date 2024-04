La Soluzione ♚ Leggermente bagnati

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Leggermente bagnati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : UMIDI

Curiosità su Leggermente bagnati: Regionale. i simboli della regione lazio sono stati fissati nel 1984 e leggermente modificati nel 1986. lo stemma rappresenta un ottagono regolare con un... L'Accademia degli Umidi nacque a Firenze il 1º novembre 1540 sotto la spinta di dodici letterati che si autodefinivano "popolari". Tra i fondatori vi furono nomi importanti quali Anton Francesco Grazzini, Giovanni Mazzuoli e Luigi Capponi. Più avanti, quando già da anni aveva mutato nome in Accademia fiorentina, entrò a farvi parte anche Benedetto Varchi. Essi erano accomunati da una grande passione per le lettere, e amavano il toscano parlato alla loro epoca, la lingua viva, contrapponendosi alla corrente classicistica e ai pedanti che volevano un riavvicinamento del volgare al latino, attraverso l'uso di modelli antichi. In questo senso ...

