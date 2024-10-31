Meccanismo congegno

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Meccanismo congegno' è 'Dispositivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISPOSITIVO

Perché la soluzione è Dispositivo? Un dispositivo rappresenta un meccanismo o congegno progettato per svolgere una funzione specifica. Può essere costituito da diverse parti che, lavorando insieme, permettono di raggiungere un obiettivo particolare, come il funzionamento di un apparecchio elettrico o di un sistema complesso. La sua struttura e il modo in cui è assemblato determinano la sua efficacia e l’uso pratico. La progettazione di un dispositivo richiede precisione e attenzione ai dettagli per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Meccanismo congegno". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Meccanismo congegno nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Dispositivo

La soluzione associata alla definizione "Meccanismo congegno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Meccanismo congegno" conferma che la soluzione 'Dispositivo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Dispositivo

D Domodossola I Imola S Savona P Padova O Otranto S Savona I Imola T Torino I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Meccanismo congegno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dispositivo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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