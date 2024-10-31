Meccanismo congegno
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Meccanismo congegno' è 'Dispositivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DISPOSITIVO
Perché la soluzione è Dispositivo? Un dispositivo rappresenta un meccanismo o congegno progettato per svolgere una funzione specifica. Può essere costituito da diverse parti che, lavorando insieme, permettono di raggiungere un obiettivo particolare, come il funzionamento di un apparecchio elettrico o di un sistema complesso. La sua struttura e il modo in cui è assemblato determinano la sua efficacia e l’uso pratico. La progettazione di un dispositivo richiede precisione e attenzione ai dettagli per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Meccanismo congegno". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Meccanismo congegno nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Dispositivo
La soluzione associata alla definizione "Meccanismo congegno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Meccanismo congegno" conferma che la soluzione 'Dispositivo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Dispositivo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Meccanismo congegno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dispositivo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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