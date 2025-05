Era l equipaggiamento della promessa sposa nei cruciverba: la soluzione è Corredo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Era l equipaggiamento della promessa sposa' è 'Corredo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORREDO

Curiosità e Significato di "Corredo"

Approfondisci la parola di 7 lettere Corredo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il corredo è l'insieme di beni e oggetti che una promessa sposa porta con sé nel matrimoniale, tradizionalmente composto da biancheria, abbigliamento e articoli per la casa. Rappresenta non solo un aspetto pratico, ma anche simbolico, riflettendo la preparazione della sposa per la nuova vita coniugale e l'importanza del legame familiare e culturale.

Come si scrive la soluzione: Corredo

Stai cercando la risposta alla definizione "Era l equipaggiamento della promessa sposa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

