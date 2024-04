La Soluzione ♚ Dotazione d attrezzi

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Dotazione d attrezzi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CORREDO

Curiosità su Dotazione d attrezzi: Origine semplicemente usati come attrezzi da giardinaggio, furono in seguito modificati in coltelli e dati in dotazione nell'armamentario dei ninja, che... Il corredo cromosomico di un essere vivente è l'insieme dei cromosomi presenti in una cellula somatica. È costante a livello di specie, sia sotto il profilo numerico sia sotto quello morfologico. Ogni variazione nel corredo cromosomico può portare a variazioni anche consistenti nel fenotipo dell'individuo. A volte queste differenze sono migliorative e vengono premiate dall'evoluzione, ma spesso sono negative e portano alla morte dell'individuo o a gravi malformazioni. Il corredo cromosomico di una specie viene indicato con 2n perché in genere i cromosomi sono presenti in duplice copia (diploidia), i cui componenti, i cromosomi omologhi, ...

