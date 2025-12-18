La moneta d Oltremanica

Home / Soluzioni Cruciverba / La moneta d Oltremanica

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La moneta d Oltremanica' è 'Sterlina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STERLINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La moneta d Oltremanica" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La moneta d Oltremanica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La moneta d Oltremanica nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sterlina

In presenza della definizione "La moneta d Oltremanica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La moneta d Oltremanica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sterlina:

S Savona T Torino E Empoli R Roma L Livorno I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La moneta d Oltremanica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli Inglesi la chiamano poundNel portafoglio di un ingleseL unità monetaria del Regno UnitoSi chiede lanciando una monetaFerdinando l abate che Della moneta scrisseLa moneta che era divisa in leptàAntica moneta d argentoLa moneta del Sudafrica