Città della Russia ovest

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Città della Russia ovest' è 'Orël'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORËL

Perché la soluzione è Orël? Orël è una città situata nella parte occidentale della Russia, conosciuta per la sua storia e il suo patrimonio culturale. Questa località rappresenta un importante centro urbano della regione, caratterizzata da edifici storici e un tessuto urbano vibrante. La città svolge un ruolo significativo nel panorama economico e sociale della zona, attirando visitatori e residenti con le sue attrazioni e tradizioni. La presenza di musei, chiese e monumenti testimonia il suo valore storico e culturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città della Russia ovest". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Città della Russia ovest nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Orël

In presenza della definizione "Città della Russia ovest", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città della Russia ovest" conferma che la soluzione 'Orël' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orël

O Otranto R Roma Ë - L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città della Russia ovest" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orël' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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