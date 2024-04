La Soluzione ♚ Una città della Russia

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OREL

Curiosità su Una citta della russia: Tutte le località della russia cui è stato concesso il titolo di città (in russo , gorod), fatta eccezione per le città della repubblica di crimea... Orël (in russo , pronuncia ['rol], "aquila") è una città della Russia, capoluogo dell'omonima oblast' e dell'Orlovskij rajon. Fu fondata nel XVI secolo dallo zar Ivan il Terribile sul fiume Oka ed è un importante nodo ferroviario e mercato agricolo. La città è servita dall'aeroporto di Orël.

