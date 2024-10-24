Lo ha vissuto il centenario

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo ha vissuto il centenario' è 'Secolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SECOLO

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Perché la soluzione è Secolo? Il termine secolo si riferisce a un periodo di cento anni, un arco temporale utilizzato per suddividere la storia in fasi più gestibili. Quando si dice che qualcuno ha vissuto il secolo, si indica che questa persona ha attraversato un intero centinaio di anni, testimoniando così eventi e cambiamenti significativi nel corso di un secolo. Questa espressione sottolinea la lunga durata di vita di una persona, che coincide con un secolo intero.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo ha vissuto il centenario". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo ha vissuto il centenario nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Secolo

La soluzione associata alla definizione "Lo ha vissuto il centenario" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo ha vissuto il centenario" conferma che la soluzione 'Secolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Secolo

S Savona E Empoli C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo ha vissuto il centenario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Secolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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