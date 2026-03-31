Terminò nel 1900

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La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Terminò nel 1900' è 'Diciannovesimo Secolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DICIANNOVESIMO SECOLO

Perché la soluzione è Diciannovesimo Secolo? Il diciannovesimo secolo rappresenta un periodo storico che si estende dal 1801 al 1900, caratterizzato da importanti trasformazioni sociali, culturali e tecnologiche. Questo secolo è noto per le grandi rivoluzioni industriali, i cambiamenti politici e le innovazioni scientifiche che hanno plasmato il mondo moderno. La sua influenza si riflette nelle opere letterarie, nelle scoperte e nei progressi artistici di quell'epoca. La fine del diciannovesimo secolo segna l'inizio di un nuovo secolo ricco di sfide e cambiamenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Terminò nel 1900". La risposta di 20 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Terminò nel 1900 nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Diciannovesimo Secolo

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Le 20 lettere della soluzione Diciannovesimo Secolo

D Domodossola I Imola C Como I Imola A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto V Venezia E Empoli S Savona I Imola M Milano O Otranto S Savona E Empoli C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Terminò nel 1900" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

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