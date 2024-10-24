Quando sono sbarrati sono ben aperti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quando sono sbarrati sono ben aperti' è 'Occhi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OCCHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quando sono sbarrati sono ben aperti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quando sono sbarrati sono ben aperti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Occhi? Gli occhi sono considerati spalancati quando sono ben aperti, trasmettendo spesso sorpresa o attenzione intensa. Questa condizione permette un'ampia visuale e un maggiore scambio di emozioni attraverso lo sguardo. La loro apertura permette di cogliere più dettagli e di comunicare stati d'animo senza parole. Quando sono sbarrati, invece, si chiudono o si restringono, riducendo la visibilità e alterando l'espressione.

In presenza della definizione "Quando sono sbarrati sono ben aperti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quando sono sbarrati sono ben aperti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Occhi:

O Otranto C Como C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quando sono sbarrati sono ben aperti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

